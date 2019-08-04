شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الإسماعيلي يحصل على توقيع همام طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مسؤلو التعاقدات بنادى الإسماعيلي في الحصول على توقيع نجم منتخب العراق همام طارق منذ قليل للاستفادة بخدماته خلال الموسم المقبل .

و ظهر اللاعب أثناء التوقيع و هو يرتدي تي شيرت الدراويش حيث تم التوقيع بالإمارات اليوم لانشغال اللاعب هناك و في حضور محمد خلف مسؤول التعاقدات بالاسماعيلي.

يذكر أن همام طارق فسخ تعاقده مع الاستقلال الإيراني بسبب تأخر المستحقات المالية و كان يمتلك عرضا من القوة الجوية العراقي إلا انه فضل خوض تجربة الاحتراف بالاسماعيلي.

Advertisements