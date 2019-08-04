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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الإسماعيلي يحصل على توقيع همام طارق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجح مسؤلو التعاقدات بنادى الإسماعيلي في الحصول على توقيع نجم منتخب العراق همام طارق منذ قليل للاستفادة بخدماته خلال الموسم المقبل .
و ظهر اللاعب أثناء التوقيع و هو يرتدي تي شيرت الدراويش حيث تم التوقيع بالإمارات اليوم لانشغال اللاعب هناك و في حضور محمد خلف مسؤول التعاقدات بالاسماعيلي.
يذكر أن همام طارق فسخ تعاقده مع الاستقلال الإيراني بسبب تأخر المستحقات المالية و كان يمتلك عرضا من القوة الجوية العراقي إلا انه فضل خوض تجربة الاحتراف بالاسماعيلي.
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