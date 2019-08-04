تصريحات السبت.. أول تعليق من المصري على قيادة جلال للمنتخب.. ورئيس الزمالك يواصل هجومه على كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 3 أغسطس 2019.

رئيس الزمالك: أمير مرتضى يجتمع في فرنسا بـ 3 مدربين لحسم ملف المدرب الجديد

أكد رئيس الزمالك، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى فرنسا لحسم ملف المدرب الجديد، بعد عقد اجتماعات مع 3 مدربين أجانب هناك.

جوارديولا: صلاح لم يكن الأحق بأفضل لاعب في دوري الـ 100 نقطة

استنكر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي استبعاد لاعبيه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، قائلًا أن محمد صلاح فاز بجائزة الأفضل في انجلترا، بينما كان كيفين دي بروين أفضل منه موسم 2017-2018.

صحيفة إنجليزية: مدرب المحمدي السابق يطالب بضمه لنيوكاسل

كشفت تقارير إنجليزية، رغبة المدرب ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي المصري أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا.

أول تعليق من المصري على قيادة إيهاب جلال للمنتخب

أكد علي الطرابيلي أمين صندوق نادي المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي للنادي، أن إدارة ناديه تعلم أن إيهاب جلال مرشحًا لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

رئيس الزمالك يواصل هجومه على كهربا

أكد رئيس نادي الزمالك أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، باع نفسه من أجل المال، مشيرًا إلى أن الطفل الباكي معتز رمضان أعطاه درسًا في كرة القدم.

مؤمن زكريا ينشر تغريدة غامضة

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نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبديًا استغرابه من طريقة التعامل التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي مدة غياب بوطيب عن الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم المغربي خالد بوطيب، سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

كاف يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة مشاركة الزمالك في مونديال الأندية

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة احتمالية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية بالنسخة المقبلة، في ظل عدم حسم موقف بطل دوري الأبطال حتى الآن.

عامر حسين يكشف .. موقف ستاد القاهرة من احتضان مباريات الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف ستاد القاهرة من احتضان مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.

الإنتاج الحربي لمصراوي: باسم مرسي وعدنا بأنه سيعود هدافًا للدوري

قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن باسم مرسي، العائد للفريق من جديد، وعدهم بأنه سوف يستعيد مستواه ويصبح هدافا للدوري.

الأهلي لمصراوي: كاف لم يُخطرنا بمكان وموعد مباراتنا أمام "اطلع برة"

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يُخطرهم بأي شيء بخصوص مباراة الذهاب أمام نظيرهم اطلع برة من جنوب السودان.

باسم علي لمصراوي: جلسة عبد الحفيظ تُحدد مصيري مع الأهلي

قال باسم علي ظهير أيمن الأهلي، إن هناك جلسة ستجمعه بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ للحديث عن مستقبله مع الفريق الأحمر.