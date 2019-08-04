رئيس الزمالك: أمير مرتضى يجتمع في فرنسا بـ 3 مدربين لحسم ملف المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى فرنسا لحسم ملف المدرب الجديد، بعد عقد اجتماعات مع 3 مدربين أجانب هناك.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إن هناك مفاضلة بين ثلاث أسماء لمدربين أجانب، وجلسة أمير معهم في فرنسا ستحسم الأمر.

وأضاف، أن اختيار المدرب الجديد للزمالك ليس في يد رئيس النادي أو أحد من أبنائه، وإنما يتم اختياره عن طريق عرض جميع السير الذاتية والتعرف على أفضلهم وبعد ذلك يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي.

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وتابع:" امير سيبلغني سعر كل مدرب من الثلاث بعد اجتماع فرنسا، وعقب ذلك سيتم التشاور مع مجلس الإدارة لاختيار القرار الذي يخدم فريق الزمالك.

وانتقل للحديث عن الصفقات التي حسمها الأهلي مؤخرا بالتعاقد مع مجدي "أفشة" قادمًا من بيراميدز ومحمود متولي من الإسماعيلي.

وأكد أنه عُرض عليه الثنائي أفشة" ومحمود متولي ولكنه رفض التعاقد مع أي منهما، متمسكًا بالصفقات التي جلبها للزمالك ومعتبرًا أنهم الأفضل.