شاهد.. الإسماعيلي ينعي حسني عبدربه في وفاة والده

حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي علي تقدم التعازي لحسني عبدربه لاعب الدراويش السابق في وفاة والدة أمس السبت. ونشر الإسماعيلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"ينعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ك/ حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي السابق فى وفاه والده منذ قليل داعين المولي عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان ". :"ينعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ك/ حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي السابق فى وفاه والده منذ قليل داعين المولي عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان ". وتقام صلاة لجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد بمسجد "نور الله" بمدينة ابوصوير ، والعزاء مساء الإثنين بمدينة ابوصوير . Advertisements

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