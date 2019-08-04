رسميًا.. حمد الزوي ينضم للإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي عن اتمام التعاقد مع حمد الزوي ظهير ايسر انبي السابق خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. الجاري. وكان خضع اللاعب لفترة معايشة داخل الدراويش الفترة الماضية ونال إعجاب الجهاز الفني لدعم صفوف الفريق الموسم القادم. الجهاز الفني لدعم صفوف الفريق الموسم القادم. وكان أنهى الدراويش مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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