رسميًا.. خليل نيمار ينضم للإسماعيلي لمدة خمس مواسم

أعلن النادي الإسماعيلي عن اتمام التعاقد مع خليل نيمار لاعب الزمالك بشكل رسمي خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. وحصل النادي علي توقيع نيمار لمدة خمس مواسم عقب قضاءة فترة معايشة داخل القلعة الصفراء ونال خلالها اعجاب الجهاز الفني بقيادة محمود جابر. خمس مواسم عقب قضاءة فترة معايشة داخل القلعة الصفراء ونال خلالها اعجاب الجهاز الفني بقيادة محمود جابر. ويسعي الدراويش لدعم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز . وانهي الدراويش مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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