كل ماتريد معرفته عن لاعب الإسماعيلي الجديد العراقي همام طارق

أتم الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى همام طارق صاحب الــ23 عام والذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح لزيادة الفعالية الهجومية.

ولد همام طارق بالعاصمة بغداد فى يوم 10 فبراير عام 1996 حيث بدأ مشواره فى القوة العراقى بقطاع الناشئين والفريق الأول حتى عام 2014 ، ثم انتقل بعدها لشباب اهلى دبى الاماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى ، ثم عاد لناديه الأصلى مجددًا القوة العراقى والذى قام بشرائه موسم 2016-2017 ، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الإيراني وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.

ومثل النجم العراقى منتخب بلاده تحت 23 و20

عام ثم اصبح لاعبا بالمنتخب العراقى الأول فى عام 2012 وخاض ما يزيد عن 70 مباراة بقميص منتخب بلاده بمختلف الأعمار السنية. وشارك اللاعب مع الاستقلال الإيراني في 14 مباراة مقسمين بنحو 9 مباريات اساسي و5 احتياطيب واقع 895 دقيقة ، سجل فيهم هدف واحد وصنع مثله.

بينما خلال مشوارة في دوري الخليج لعب 20 مواجهة مع الظفرة الإماراتى بواقع 1727 دقيقة ،أحرز خلالهم هدفين ونال بطاقتين صفراوتين.

في حين شارك بكأس الاتحاد الأسيوى مع القوة العراقى في 7 لقاءات بواقع 628

دقيقة وسجل خلالهم 3 أهداف ونال بطاقتين صفراوتين.

بينما شارك في دورى أبطال أسيا برفثة الاستقلال ولعب معهم في 3 مباريات بواقع 174 دقيقة سجل فيهم هدف واحد .

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وتواجد في مباراة واحدة بكأس إيران . -على الصعيد الدولى شارك فى بطولات عدة شملت تصفيات أسيا لكأس العالم “3 مباريات” – دورة الألعاب الأوليمبية “3 لقاءات” -كأس العالم للناشئين “7 لقاءات” وغيرها من المنافسات.

وحصل علي العديد من الألقاب برفقة الاندية منهم دورى الخليج العربى مع الأهلى الاماراتى موسم 2013-2014 .

وكأس المحترفين وكأس السوبر مع الأهلى ووصيف كأس رئيس الدولة فى الإمارات موسم 2013-2014 .

والدورى العراقى مع القوة موسم 2016-2017 والوصيف الموسم الذى اعقبه وبلوغ المباراة النهائية لبطولة منطقة غرب آسيا .

وكأس الاتحاد الأسيوى موسم 2016-2017 . ووصيف كأس الخليج مع منتخب العراق عام 2013.