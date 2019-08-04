رياضة | تركي آل الشيخ يكشف شعوره بعد شراء ألميريا الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف شعوره بعد شراء ألميريا الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بعد شراء نادي الميريا الإسباني مؤكداً الى أنه سيبذل قصارى جهده لانجاح هذه التجربة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك":٣٧سنه مرت بديت فيها من الصفر لكي اصل لما انا عليه الان اذا كان العمر يقاس بالتجارب والاحداث والتحديات والانتصار والهزيمه والنجاح والفشل فأعتقد انني رأيت ما يفوق ما رأه شاب ب ٣٧ في عمره اتمنى ان القادم يكون اريح بالنسبه لي وأهدى وأستطيع التركيز في حياتي الخاصه واحلامي".