رياضة | أسوان يخطف موهبة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يخطف موهبة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي أسوان في الحصول على خدمات فادي فريد مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله مساء أمس، عقب انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر، بناءا على أوامر مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأسواني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وكان الاتحاد المصري والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، ألغى مسابقة 97، معتبرا مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية خلال الموسم المقبل.