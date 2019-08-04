رياضة | رئيس الزمالك يكشف عن هويتة مدرب الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف عن هويتة مدرب الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار رئيس الزمالك عن جلسة بين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة مع 3 مدربين أجانب في فرنسا غدا لحسم ملف المدير الفني الجديد.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة عبر قناة المحور ببرنامج الزمالك اليوم: "أمير مرتضى منصور متواجد في فرنسا على حسابه الشخصي بسبب المدير الفني، وهو الوحيد الذي أثق فيه وأضمن أن لا يكون هناك عمولة وسمسرة".

وأضاف: "هناك لقاء غدًا مع ثلاث مدربين أجانب في فرنسا لأختيار الأفضل منهم لتولي القيادة الفنية للزمالك".

وتابع: "لا بد أن يكون المدير الفني عمل في القارة الإفريقية وفاز ببطولات ولديه شخصية، أمير وأحمد سيعقدان جلسة مع الثلاثة مدربين غدًا، وسننهي صفقة إمام عاشور أيضا".