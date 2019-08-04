رياضة | "آس" تكشف موقف فان بيك من الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آس" تكشف موقف فان بيك من الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد، عن رغبة فان دي بيك لاعب أياكس في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت "آس" أن فان دي بيك يؤمن بالفعل بانتقاله إلى ريال مدريد فقد تحدث الهولندي مع زملائه عن رغبته بارتداء القميص الأبيض.

Advertisements