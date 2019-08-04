رياضة | "آس" تكشف موقف فان بيك من الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آس" تكشف موقف فان بيك من الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد، عن رغبة فان دي بيك لاعب أياكس في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت "آس" أن فان دي بيك يؤمن بالفعل بانتقاله إلى ريال مدريد فقد تحدث الهولندي مع زملائه عن رغبته بارتداء القميص الأبيض.
ونقلت الصحيفة الأسبانية تصريح للاعب قال فيه: "وكيلي تحدث مع ريال مدريد وهم تحدثوا مع أياكس، علينا أن ننتظر".
وكان فان بيك قد لفت أنظار مسؤولي ريال مدريد خلال مشاركته مع أياكس في دوري أبطال أوروبا حيث ظهر بمستوى جيد وقاد فريقه لدور نصف نهائي البطولة.
وتعاقدت إدارة فلورنتينو بيريز مع عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي؛ فقد ضم إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش من آينتراخت وفيرلاند ميندي ظهير ليون بالأضافة لإيدير ميليتاو من بورتو ورودريجو من سانتوس البرازيلي.