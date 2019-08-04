شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة: 1450 سيدة شاركن في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اختتمت هيئة الرياضة ممثلة بوكالة شئون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله, الذي أقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا واقتصر دخوله على الفتيات حفاظاً على خصوصيتهن وتشجيعا لممارسة الرياضة.

وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نفذ خلاله 9 فعاليات رياضية مكرره يوميًا مثل المارثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نفذت بجوار المسبح الأولمبي ليضيف للتمارين طابع جميل وألعاب الدفاع عن النفس وكرة الطائرة والجمباز بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة.

وبينت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي نظم لهن البرامج 48 منظمة و 125 متطوعة وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية وزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات, مشيرة إلى أن البرنامج حقق عدد من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب أمير المنطقة ومكتب تحقيق الرؤية أهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة ونشر وتعزيز ثقافة واهمية الرياضة النسائية وتعزيز دور الشراكة حيث تم توقيع ومشاركة 19 جهة منها 10 جهات حكومية.

ورفعت الشمري شكرها وتقديرها لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه الفعالية بالمنطقة, كما قدمت شكرها لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه للقطاع الشبابي بالمنطقة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها للبرنامج ومتابعتها اليومية.