شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : نفاضل بين 3 مدربين أجانب وجلسة فرنسا تحسم الأمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى فرنسا لحسم ملف المدرب الجديد، بعد عقد اجتماعات مع 3 مدربين أجانب هناك.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، إن هناك مفاضلة بين ثلاث أسماء لمدربين أجانب، وجلسة أمير معهم في فرنسا ستحسم الأمر.

وأضاف، أن اختيار المدرب الجديد للزمالك ليس في يد رئيس النادي أو أحد من أبنائه، وإنما يتم اختياره عن طريق عرض جميع السير الذاتية والتعرف على أفضلهم وبعد ذلك يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي.

وتابع:" امير سيبلغني سعر كل مدرب من الثلاث بعد اجتماع فرنسا، وعقب ذلك سيتم التشاور مع مجلس الإدارة لاختيار القرار الذي يخدم فريق الزمالك.

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