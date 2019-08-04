شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : رفضت ضم عمرو مرعى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سبب تراجعه عن ضم عمرو مرعى مهاجم بيراميدز.
وقال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه رفض اتمام صفقة مرعى لأن اللاعب سبق ووقع للأبيض قبل احترافه فى النجم الساحلى، ولكن اللاعب تراجع وذهب لتونس.
وأضاف مرتضى منصور انه مع احترامه لقدرات عمرو مرعى وموهبته الا انه لن يتمكن من ضمه للزمالك بسبب تلك الواقعة.
وارتبط اسم عمرو مرعى بقوة مع الزمالك لدرجة ان الصفقة قد تمت بالفعل قبل أن يتراجع رئيس الزمالك عنها.
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