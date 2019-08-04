الموجز أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل رسمي الأسماء التي تم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية. وأكد " عبد الحفيظ " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " سهرة مع " المذاع على فضائية " الاهلي " : "القائمة تتكون من 26 لاعبا على أن...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يعلن "بالأسماء" القائمة الإفريقية لنادى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.