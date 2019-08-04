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ريبيرى يخضع للكشف الطبى فى ميونخ تمهيدًا للانتقال إلى الخليج

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الفرنسي نجم بايرن ميونخ السابق فرانك ريبيري متحمسا لبدء تجربة جديدة في أحد دوريات الخليج دون التعرف عن وجهته بالتحديد.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن ريبيري خضع للفحص الطبي فى ميونخ استعداد للبيع إلى أحد الأندية الخليجية، على أن يغادر إلى هناك للإعلان عن الصفقة مباشرة دون الخضوع للفحص.

 

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وأشارت بيلد أن وجهة النجم الفرنسي القادمة ستكون في الخليج لكن لم يتم ذٍكر هوية الفريق القادم أو الدوري حتى الآن.

وكان ريبيرى “صاحب ال36 عامًا” قد غادر عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنصرم عقب نهاية عقده بعد 10 سنوات في أليانز أرينا حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع العملاق البافارى.

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