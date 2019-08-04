برشلونة يخطط للتخلص من كوتينيو عن طريق الإعارة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن أرادة نادى برشلونة، التخلي عن نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، من خلال إعارته، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لراديو كتالونيا الإسباني، فإن برشلونة يريد رحيل نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، خلال الموسم الحالي، بنظام الإعارة، بسعر يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، لتغطية قيمة الانخفاض فى سعر اللاعب.

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وتابع التقرير أن البارسا مازال يواجه صعوبة كبيرة فى انتقال اللاعب البرازيلي عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن اللاعب لم تصل إليه عروضا رسمية من أى نادٍ.

وبات كوتينيو بعيدا عن تفكير المدرب إرنستو فالفيردى، فى الموسم القادم، خاصة مع انضمام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.