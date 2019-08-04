“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجاناً الأحد...

يستقبل ملعب ويمبيلي واحدة من المباريات الهامة والكبيرة اليوم الأحد 4-8-2019 بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات بطولة كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، ولعل الكثير من الجماهير عاشقة الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجاناً، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة والتي تذيع تلك المباريات بشكل حصري في الوطن العربي.

ويدخل فريقي ليفربول ومانشستر سيتي اللقاء طامعين في تحقيق الفوز، فيما يدخل الريدز وصيف الدوري الإنجليزي للنسخة الماضية وعينة على تحقيق الفوز على الغول الأزرق السماوي، فيما سيدخل المان سيتي منتعشاً خلال هذه الفترة بعدما استطاع تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجانا

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4-8-2019 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق والمغرب، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وهناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجاناً، وذلك بخلاف مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري حيث تذيع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم قناة بي إن سبوت 1 ويعلق على المباراة المعرق الرياضي المشهور خليل البلوشي.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نستعرض عليكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، يمكنكم ضبط ترددها الآن والاستمتاع بمتابعة مجريات المباراة.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وفي ذات الصدد سنوفر لكم تغطية مستمرة عن ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك عبر تقارير متتالية.