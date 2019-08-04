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وفاة والد حسني عبد ربه

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المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد حسني عبد ربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت، والد نجم المنتخب والإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

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وكتب «عبدربه»، عبرصفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله وحده، توفي والدي رحمه الله عليه قبل قليل، والجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد (نوراالله) بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير».

وختم «عبدربه» منشوره طالبًا من الجميع الدعاء لوالده: «أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والفردوس الأعلى».

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