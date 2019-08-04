شكرا لقرائتكم خبر عن «التدقيق المالي» يؤخر تسليم إدارة النصر للسويكت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @sports_okaz تنتظر إدارة نادي النصر المنتخبة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، استلام مهماتها بشكل رسمي بعد اعتماد المركز المالي من اللجنة المالية والقانونية المشكلة من هيئة

تنتظر إدارة نادي النصر المنتخبة برئاسة الدكتور صفوان السويكت، استلام مهماتها بشكل رسمي بعد اعتماد المركز المالي من اللجنة المالية والقانونية المشكلة من هيئة الرياضة ، إذ لا زالت اللجنة تدقق في الأمور المالية لعقود اللاعبين قبل رفعها بشكل رسمي لرئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي لاعتمادها، ومن تم اعتماد التوقيعات الرسمية للإدارة الجديدة، وعلى ضوء ذلك قرر صفوان السويكت تكليف عبدالرحمن الحلافي مهمة الإشراف العام على كرة القدم بالنادي حتى الانتهاء من كافة أعمال الاستلام والتسليم النظامية من الإدارة السابقة.

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