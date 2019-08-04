شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. بيع 200 تذكرة لـ «العالمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

شهد متجر نادي النصر مساء أمس إقبالا ضعيفا على شراء التذاكر لمباراة فريقي النصر والوحدة الإماراتي غداً (الإثنين) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في ذهاب دور الــ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يكن الإقبال كما كان عليه في السابق، ولم يسجل إلا أعداد بسيطة لم يتجاوز 200 مشجع.

حيث أعلنت إدارة النادي عن بيع تذاكر المباراة في متجر النادي، وجاءت الذهبية بـ2000 ريال والفضية بـ1500 ريال أما الدرجة الموحدة للعائلات والأفراد بـ30 ريالا، وسيكون اليوم (الأحد) آخر موعد لشراء التذاكر في المتجر على أن يتم بيعها غداً على ملعب المباراة.