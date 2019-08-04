الوحدة تطمئن جماهيرها بخماسية كلباء

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) 1000duke @ بأداء مطمئن ونتيجة مقنعة كسب فريق الوحدة نظيره فريق كلباء الإماراتي 5/‏1، سجلت عن طريق التركي ايمري كولاك (هدفين) ويوسف نيكاتي وانسلموا وقودين، في الودية السادسة للفرسان بمعسكرهم المقام حاليا بسلوفينيا، إذ سيخوض الفريق وديتين قبل ختام المعسكر يوم الجمعة القادم، وستكون إحدى الوديتين أمام الحزم، ومن المقرر أن يسلم المدير الفني ماريو ستيانوفيتش يوم الأحد المقبل أسماء القائمة الرئيسية للاعبين الذين سيمثلون الفريق في المواجهات الرسمية وإبعاد بعض العناصر التي لا يمكن الاستفادة منها.

بأداء مطمئن ونتيجة مقنعة كسب فريق الوحدة نظيره فريق كلباء الإماراتي 5/‏1، سجلت عن طريق التركي ايمري كولاك (هدفين) ويوسف نيكاتي وانسلموا وقودين، في الودية السادسة للفرسان بمعسكرهم المقام حاليا بسلوفينيا، إذ سيخوض الفريق وديتين قبل ختام المعسكر يوم الجمعة القادم، وستكون إحدى الوديتين أمام الحزم، ومن المقرر أن يسلم المدير الفني ماريو ستيانوفيتش يوم الأحد المقبل أسماء القائمة الرئيسية للاعبين الذين سيمثلون الفريق في المواجهات الرسمية وإبعاد بعض العناصر التي لا يمكن الاستفادة منها.

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