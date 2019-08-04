شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو «ضغط نفسي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

حرصت إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق الكروي الأول الأمير منصور بن مشعل على إخراج لاعبي الفريق من الأجواء والتحضير الذي يسبق لقاء الهلال بعد غد (الثلاثاء)، وذلك بإقامة مأدبة عشاء مساء أمس (السبت) عقب نهاية الحصة التدريبية.

وحرص الأمير منصور بن مشعل على متابعة استعدادات الفريق، والوقوف على كل الاستعدادات للقاء، إذ أجرى بعض الاجتماعات الجانبية الودية باللاعبين لإعطائهم بعض العبارات التحفيزية قبل اللقاء، كذلك اطمأن الكرواتي برانكو على جاهزية لاعبيه، خصوصاً المصابين الذين أبدوا جاهزيتهم ولم يتبق سوى مهند عسيري الذي من المؤكد لن يكون جاهزاً للقاء.

Advertisements

‏من جهة أخرى، تصل بعثة الهلال إلى جدة مساء اليوم بعد نهاية مران الفريق، وذلك لمواجهة فريق الأهلي بعد غدٍ (الثلاثاء) ضمن ذهاب دور الـ(16) من دوري أبطال آسيا، وسيجري الفريق تدريبه الأخير على ملعب الجوهرة يوم غدٍ (الإثنين).

ميدانياً، واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية على ملاعب النادي، وتركزت التدريبات في مجملها على الجانب اللياقي والفني، إذ رسم المدرب الهلالي رازفان بعضاً من الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في المباراة، في حين أجرى اللاعب عبدالله عطيف برنامجاً علاجياً في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر النادي، وسيتم اليوم الإعلان عن مدى إمكانية مشاركته في المباراة. وفي شأنٍ آخر، طالب الجهاز الفني جميع اللاعبين بالتركيز وبذل المزيد من المجهود خلال التمارين التي تسبق اللقاء وتطبيق كل ما يتم عمله في الكلاسيكو المرتقب بين الأهلي والهلال.

على صعيدٍ آخر، بدأت الترتيبات الأخيرة لرابطة الفريق الهلالي بقيادة رئيس الرابطة محمد عفيفي، الذي اجتمع بأعضاء الرابطة يوم الثلاثاء الماضي لإخراج المدرج الهلالي بأجمل حلة.