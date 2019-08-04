شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة الاتحاد والأهلي والسومة والعويس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" في عدد الأمس حول فرض عقوبات على فريق الأهلي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد أصدر الأخير 75 قراراً ضد الأندية الآسيوية؛ وكان نصيب الأهلي منها 5 قرارات، وبلغ مجموع الغرامات 51 ألف دولار، فيما صدر قرار ضد فريق الاتحاد بغرامة مقدارها 10 آلاف دولار.

وجاءت القرارات كالتالي: قرار رقم 16 و17 ضد لاعبي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس وذلك لعدم حضورهما لمنطقة اللقاءات الإعلامية في لقاء الأهلي والسد القطري، وقرر الاتحاد الآسيوي تغريم السومة مبلغ 12500 دولار لأنها المرة الثانية، أما العويس فقد تم تغريمه مبلغ 10000 دولار لأنها المرة الأولى.

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أما قرار رقم 18 ضد النادي الأهلي بسبب عدم حرصه على حضور لاعبيه لمنطقة اللقاءات الإعلامية بعد لقاء الأهلي مع السد القطري وبلغت الغرامة 20000 دولار. وجاء قرار رقم 20 ضد جمهور فريق الأهلي خلال لقاء فريقها بفريق باختاكور الأوزبكي بسبب رمي قوارير الماء، وهي المرة السادسة من قبل جمهور الأهلي، وتم فرض غرامة على الأهلي مقدارها 7500 دولار. أما قرار رقم 21 فكان ضد جمهور الاتحاد في لقائه أمام الوحدة الإماراتي بسبب رمي الأكواب والأحذية، وهي المرة الخامسة التي تحدث من الجمهور فلذا تم فرض غرامة مقدارها 10000 دولار.

وجاء قرار رقم 42 ضد النادي الأهلي في لقائه أمام باختاكور الأوزبكي وذلك بسبب تأخره في انطلاقة الشوط الثاني من المباراة، وفرض الاتحاد الآسيوي غرامة مقدارها 1000 دولار.

وأكد الاتحاد الآسيوي بأن يتم الدفع خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار العقوبة، وفي حال تكرار المخالفة مستقبلاً فستتم مضاعفة العقوبة.