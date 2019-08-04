سييرا يعتمد تشكيلة مواجهة ذوب آهن

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينهي مدرب الفريق الاتحادي سييرا مخططاته الفنية لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني غداً على ملعب نادي الوصل في زعبيل ضمن ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيكتفي بحصة تدريبية خفيفة سيركز خلالها على تطبيق بعض النواحي الفنية والجوانب التكتيكية، بعد أن استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، من خلال المناورة الكروية التي جرت أمس، حرص من خلالها على تنفيذ اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

ينهي مدرب الفريق الاتحادي سييرا مخططاته الفنية لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني غداً على ملعب نادي الوصل في زعبيل ضمن ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيكتفي بحصة تدريبية خفيفة سيركز خلالها على تطبيق بعض النواحي الفنية والجوانب التكتيكية، بعد أن استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، من خلال المناورة الكروية التي جرت أمس، حرص من خلالها على تنفيذ اللاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

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