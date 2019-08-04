شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يوقع عقده مع الأخضر حتى 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz_sports @

يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأحد) مع المدرب الفرنسي إيرفي رينارد عقد تدريبه للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ونجح اتحاد القدم بقيادة ياسر المسحل في إغلاق أهم وأكبر الملفات التي واجهت المجلس منذ تسلمهم دفّة قيادة اتحاد الكرة.

وسيجلس إيرفي رينارد على كرسي الإشراف الفني للمنتخب حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مع أفضلية التجديد للمنتخب السعودي حال التأهل للمونديال القادم.

واستطاع اتحاد القدم المفاضلة بين 3 أسماء تدريبية من مدارس مختلفة أوروبية وبرازيلية، ليقع الخيار على المدرب الفرنسي الذي نجح بالعودة مع المنتخب المغربي إلى مونديال العالم بعد غياب 20 سنة.

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ووضع الاتحاد السعودي عددا من المعايير التي ارتكز من خلالها على تكليف الفرنسي مدرباً للمنتخب، ومنها أن تكون سيرته الذاتية محمّلة بالنتائج والبطولات، إضافة إلى معرفته بالمنطقة وطبيعتها، وسبق أن تواجد في المنطقة، إلى جانب الرغبة الجادة للتدريب.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الكشف عن برنامج المنتخب للفترة القادمة، وما يحتويه من مباريات واستعدادات للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

وكان عضوا مجلس اتحاد القدم تركي السلطان ومعيض الشهري استقبلا المدرب الفرنسي الذي وصل إلى الرياض برفقة أسرته، على أن يكمل رحلته إلى جدة ويصل ظهر اليوم ومنها إلى المؤتمر الصحفي.

كما سيغادر المدرب بعد نهاية المؤتمر إلى الإمارات لحضور مباراة فريق الاتحاد أمام ذوب آهان الإيراني، ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، على أن يحضر مواجهة الأهلي والهلال في جدة، إضافة إلى لقاء الرد بين الفريقين، ومواجهة الرد بين النصر والوحدة الإماراتي.