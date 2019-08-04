شكرا لقرائتكم خبر عن «رديف الأخضر» يتحدى الكويت بنجومه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم (الأحد) مشواره في بطولة غرب آسيا بملاقاة نظيره منتخب الكويت عند الساعة 10:30 ليلاً على استاد فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية ضمن لقاءات المجموعة الثانية للبطولة المقامة حالياً في العراق، وقبل ذلك يلتقي منتخبا البحرين والأردن عند الساعة 7:30م في المجموعة ذاتها.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد معسكر قصير جداً دام ثلاثة أيام فقط، خاض خلاله لقاء وديا أمام فريق الجيل، وانتهى بفوز الأخضر بهدف دون مقابل. ويعتمد المدرب الوطني يوسف عنبر على الأسماء الشابة في هذه البطولة، حيث خلت القائمة من الأسماء المعروفة والمعتادة على تمثيل الأخضر، وذلك لإعطاء الفرصة لجيل جديد قادر على تمثيل الأخضر خير تمثيل في قادم الأيام.

أما منتخب الكويت الشقيق فإنه يدخل هذه البطولة بكل قواه وبكامل نجومه المعروفين يتقدمهم بدر المطوع وفيصل زايد، وأقام معسكرا إعداديا في إنجلترا لمدة أسبوعين خاض خلالها أربعة لقاءات ودية فاز في ثلاثة وخسر واحدا، وكانت أقواها أمام فريق استون فيلا وانتهى اللقاء لمصلحة المنتخب الكويتي بنتيجة 2/‏ 1.

وبغض النظر عن الأسماء المشاركة إلا أن عادة ما تتسم لقاءات الأخضر السعودي والأزرق الكويتي بالإثارة والندية، ويعد ديربيا خليجيا منتظرا، والفائز بلقاء المباراة سيقترب كثيراً من التأهل للنهائي رغم قوة المنتخبين الآخرين البحرين والأردن اللذين يطمح كل منهما للفوز في لقاءهما مساء اليوم (الأحد) لمنافسة السعودية والكويت على صدارة المجموعة.