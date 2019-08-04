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ماجستير المطيري في تدريب المبارزة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصل المدرب الوطني للمبارزة ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، كأول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة بعد اجتيازه الاختبارات التي أجريت أمس في مدينة اتلانتا الأمريكية.

وكان المطيري قد التحق في الدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة، الأسبوع الماضي في مدينة اتلانتا الأمريكية، بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة.

واستمرت الدورة 7 أيام بمشاركة 24 مدرباً من كافة أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات (عملية ونظرية وفنية وتحريرية) لمدة 12 ساعة يومياً.

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وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.

من جهته أكد ماجد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة، هو من حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات.

وأوضح المطيري أنه سيقدم أفضل ما تعلمه على أرض الواقع لخدمة المبارزة، لتحقيق إنجازات باسم الوطن، في ظل الخطوات التطويرية السريعة لرياضة المملكة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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