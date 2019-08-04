شكرا لقرائتكم خبر عن ماجستير المطيري في تدريب المبارزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)حصل المدرب الوطني للمبارزة ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، كأول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة بعد اجتيازه الاختبارات التي أجريت أمس في مدينة اتلانتا الأمريكية.
وكان المطيري قد التحق في الدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة، الأسبوع الماضي في مدينة اتلانتا الأمريكية، بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة.
واستمرت الدورة 7 أيام بمشاركة 24 مدرباً من كافة أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات (عملية ونظرية وفنية وتحريرية) لمدة 12 ساعة يومياً.
وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.
من جهته أكد ماجد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة، هو من حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات.
وأوضح المطيري أنه سيقدم أفضل ما تعلمه على أرض الواقع لخدمة رياضة المبارزة، لتحقيق إنجازات باسم الوطن، في ظل الخطوات التطويرية السريعة لرياضة المملكة.
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