أكاديمية في جدة تجهز المولد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يسعى النجم الدولي ولاعب نادي الاتحاد فهد المولد للمحافظة على لياقته البدنية ومهاراته الفنية، إذ فضل المشاركة في أحد التدريبات بملعب إحدى الأكاديميات (شمالي جدة) برفقة أصدقائه، من أجل عدم افتقاد حساسية لعب كرة القدم، وشارك المولد بفعالية في المناورة الكروية مع زملائه اللاعبين وقدم أداء فنيا جيدا، وسيواصل التدريبات بشكل اعتيادي في الفترة القادمة، ويهدف المولد لعدم التوقف عن مزاولة كرة القدم والعودة للملاعب بعد انقضاء عقوبة إيقافه لمدة عام، وستكون عودته للملاعب في شهر شعبان القادم، من خلل المشاركة في التدريبات مع نادي الاتحاد لمدة شهرين ومن ثم العودة للمشاركة رسميا في المباريات مع بداية شهر شوال القادم.

يسعى النجم الدولي ولاعب نادي الاتحاد فهد المولد للمحافظة على لياقته البدنية ومهاراته الفنية، إذ فضل المشاركة في أحد التدريبات بملعب إحدى الأكاديميات (شمالي جدة) برفقة أصدقائه، من أجل عدم افتقاد حساسية لعب كرة القدم، وشارك المولد بفعالية في المناورة الكروية مع زملائه اللاعبين وقدم أداء فنيا جيدا، وسيواصل التدريبات بشكل اعتيادي في الفترة القادمة، ويهدف المولد لعدم التوقف عن مزاولة كرة القدم والعودة للملاعب بعد انقضاء عقوبة إيقافه لمدة عام، وستكون عودته للملاعب في شهر شعبان القادم، من خلل المشاركة في التدريبات مع نادي الاتحاد لمدة شهرين ومن ثم العودة للمشاركة رسميا في المباريات مع بداية شهر شوال القادم.

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