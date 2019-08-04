معسكر صيفي لأطفال مبتوري الأطراف

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أ ف ب) نظم صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين في بلدة خان يونس في جنوب قطاع غزة في معسكرا صيفيا للأطفال الذين فقدوا أطرافهم خلال الحروب الإسرائيلية، والصندوق هو منظمة غير حكومية تقدم خدمات بدنية ونفسية للأطفال في قطاع غزة، وهو أول مخيم صيفي للمنظمة هذا العام.

نظم صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين في بلدة خان يونس في جنوب قطاع غزة في معسكرا صيفيا للأطفال الذين فقدوا أطرافهم خلال الحروب الإسرائيلية، والصندوق هو منظمة غير حكومية تقدم خدمات بدنية ونفسية للأطفال في قطاع غزة، وهو أول مخيم صيفي للمنظمة هذا العام.

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