شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : رفضت التعاقد مع محمود متولى فوق البيعة فى صفقة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه رفض التعاقد مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى المنتقل حديثا للنادى الأهلى. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك المذاع على قناة المحور :" محمود متولي اتعرض على الزمالك فوق البيعة مع عواد وقولت مش عايزه عنده 2 صليبي ". Advertisements تابع رئيس الزمالك :" أفشة الاتنين وكلاءه من 4 أيام كانوا متواجدين في مكتبي اللي متصور صوت وصورة ورفضت اللاعب". الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه نظيره ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

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