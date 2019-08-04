شكرا لقرائتكم رامون دياز يتابع حساب الزمالك عبر "تويتر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع المدرب الأرجنتينى رامون دياز حساب نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن يوم الجمعة الماضية أن أحمد وأمير مرتضى سيغادران مصر أمس السبت من أجل التفاوض مع المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل. ويبحث الزمالك عن مدير فنى أجنبى خلفا لخالد جلال التى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى المصرى.

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