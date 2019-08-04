شكرا لقرائتكم طنطا يواجه حرس الحدود والأنصار السعودي بمعسكر الأكاديمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طنطا مباراتين ودتيتين أمام حرس الحدود و الأنصار السعودى خلال معسكر الفريق الغرباوي المقام حاليا بالأكاديمية البحرية فى الاسكندرية ضمن الاستعدادات لبطولة الدوري المصري الموسم المقبل .

وفضل الجهاز الفنى لطنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل ، وحدد المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية .

يذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

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طنطا عاد إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثانى.