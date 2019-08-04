شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف سبب اختيار طارق يحيى لتدريب الزمالك مؤقتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سبب اختيار طارق يحيى لتولى تدريب الفريق الأبيض مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك المذاع على قناة المحور :" اخترت طارق يحيى لضرورة وجود قيادة فنية من أبناء النادى فى لقاء بطل الصومال". Advertisements تابع رئيس نادى الزمالك :" أوجه الشكر لطارق يحيى لتوليه مسئولية الفريق حتى المباراة القادمة". ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

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