شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : عواد أحسن حارس في مصر ومبيشتغلش بالسحر والشعوذة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمد عواد يعد أفضل حارس فى مصر.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك المذاع على قناة المحور :" عواد أحسن حارس في مصر وعلى الأقل مبيشتغلش بالسحر والشعوذة ".
وانضم عواد للزمالك بعد صراع كبير مع إدارة الإسماعيلى، حيث نجح الأبيض فى التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقبلة، مقابل سداد الزمالك 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين الذين سينضمون للإسماعيلى.
ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك : عواد أحسن حارس في مصر ومبيشتغلش بالسحر والشعوذة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.