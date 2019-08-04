شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : عواد أحسن حارس في مصر ومبيشتغلش بالسحر والشعوذة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمد عواد يعد أفضل حارس فى مصر.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك المذاع على قناة المحور :" عواد أحسن حارس في مصر وعلى الأقل مبيشتغلش بالسحر والشعوذة ".

Advertisements

وانضم عواد للزمالك بعد صراع كبير مع إدارة الإسماعيلى، حيث نجح الأبيض فى التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقبلة، مقابل سداد الزمالك 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين الذين سينضمون للإسماعيلى.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، فى الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.