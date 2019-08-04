شكرا لقرائتكم تألق أياكس يعيد جذب الأنظار نحو هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح الدوري الهولندي في توجيه الأنظار نحوه من جديد بعد تألق فرقه أوروبياً في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الندية التي شهدتها المنافسة المحلية على بطولة الدوري بين أياكس امستردام وأيندهوفن.

وكسر أياكس بطل الدوري رقمه القياسي في سوق الانتقالات خلال ميركاتو الموسم الماضي بعد إنفاقه 46 مليون جنيه إسترليني فقط، بتعاقدات ساهمت في إحرازه للثنائية المحلية و بلوغه المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، كما جنى ما يقارب 160 مليون يورو من بيع لاعبيْن فقط في سوق الانتقالات الجارية.

ويعد فرانكي دي يونغ ، فضل لاعب في الدوري الهولندي للموسم الماضي، والمنتقل حديثاً لبرشلونة الإسباني بعمر لم يتعدى 22 ليثبت الدوري الهولندي للعالم بأنه منجم للمواهب.

وحافظت الملاعب الهولندية على روحها المتمثلة في الجماهير التي ملأت جنباتها، مسجلة حضوراً قدر بـ5.5 مليون متفرج في الموسم المنقضي، خلال 306 مباريات، فيما تابع مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين أياكس و توتنهام الإنجليزي أكثر من 4 ملايين متفرج عبر التلفاز فقط وهو رقم قياسي في هولندا، خصوصاً أن سكانها لا يتعدون 17 مليون نسمة.