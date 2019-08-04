شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العراق ولبنان في غرب آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة القدم؛ بعد فوزه الصعب على فلسطين، بهدفين مقابل هدف . ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد فلسطين عند 3 نقاط في المركز الثاني، وبذات النتيجة فاز منتخب لبنان على منتخب سوريا، وتفتتح مساء اليوم منافسات المجموعة الثانية فيلتقي المنتخب الأردني مع نظيره البحريني ، بينما يتواجه السعودي مع الكويتي.

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