4 ميداليات لأصحاب الهمم في مونديال سويسرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فرسان الإرادة، أبناء الإمارات، من فئة الشباب، في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لسجل إنجازات أصحاب الهمم، وأهدوا الدولة أربع ميداليات ملونة، في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب، والمقامة بمدينة نوتويل السويسرية، ونال بطلنا أحمد جاسم ذهبية سباق 100م للكراسي المتحركة، وفي سباق 1500م انتزع البطل عبدالله الغافري الميدالية الفضية، وكان لفتاة الإمارات نصيب من الميداليات، من خلال انتزاع فضية وبرونزية رمي القرص، عن طريق ذكره الكعبي وشيخة سلطان.

وسادت أجواء من التفاؤل، بعد إنجاز اليوم الأول الذي أشعل حماس اللاعبين لانتزاع المزيد خلال الأيام القادمة، وأهدى الوفد هذا الفوز التاريخي إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.

وأشاد ماجد عبدالله العصيمي رئيس البعثة، بالإنجاز الكبير الذي جاء ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة، الذين لم يخيبوا التوقعات، وجاءت البداية القوية لتؤكد أن منتخبنا للشباب يملك الكثير، وقادر على السير على درب الإنجازات.

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وأعرب ذيبان سالم المهيري مدير البعثة عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الإمارات، مؤكداً أن فرسان الإرادة الشباب يمضون بقوة نحو العالمية، وأن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم تحصد ثمارها العالمية، وقال إن شبابنا أثبتوا للعالم أنهم عازمون على المحافظة على المكتسبات والإنجازات الرياضية الدولية التي حققها أبطال منتخبنا في السنوات الماضية، وثمن المجهود الكبير الذي تقوم به الأندية المختلفة بالدولة، والتي تعد شريكاً أساسياً مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، في تهيئة الأبطال للظهور بمظهر مشرف والوصول إلى منصات التتويج.

وانهالت التهاني على بعثة منتخبنا المشارك في بطولة العالم، وقام محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، بالاتصال ناقلاً تحياته وتبريكاته لأبطال الإمارات الشباب، وأعرب عن سعادته بالنتائج المبهرة في اليوم الأول، متمنياً لجميع اللاعبين التوفيق فيما تبقى من مسابقات البطولة، كما أجرى عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات اتصالاً ببعثتنا بارك فيه إنجاز أبطالنا، معرباً عن سعادته بالروح التي يتمتع بهم نجوم منتخبنا في هذا المحفل العالمي.

وأهدى البطل الواعد أحمد جاسم صاحب ذهبية 100م لسباق الكراسي المتحركة، الإنجاز للقيادة الرشيدة، وقال: لا أستطيع أن أصف مدى فرحتي الكبيرة وأنا أتوج بالميدالية الذهبية، وأنا الآن أتذكر جيداً الأيام التي قضيتها في التدريبات، وأتمنى زيادة حصيلتنا فيما تبقى من منافسات.