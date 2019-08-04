شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يثأر من رين ويحرز لقبه السابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثأر باريس سان جيرمان من رين الذي هزمه في نهائي كأس فرنسا نهاية الموسم المنصرم، وتغلب عليه 2-1 في طريقه لإحراز لقبه السابع توالياً في كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم في مدينة شنزن الصينية.
وتقدم رين بواسطة أدريان أونو (13)، ورد عليه سان جيرمان بهدفين في الشوطين الثاني حملا توقيع كيليان مبابي (57) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (73).
وكان سان جيرمان خسر أمام رين في نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح في إبريل الماضي، ليحرز فريق منطقة بريتاني لقبه الثاني بعد 1971. وأقيمت المباراة للعام الحادي عشر توالياً خارج فرنسا والثالثة في الصين بعد 2014 في بكين و2018 في شنزن.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يثأر من رين ويحرز لقبه السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.