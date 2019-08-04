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باريس سان جيرمان يثأر من رين ويحرز لقبه السابع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثأر باريس سان جيرمان من رين الذي هزمه في نهائي كأس فرنسا نهاية الموسم المنصرم، وتغلب عليه 2-1 في طريقه لإحراز لقبه السابع توالياً في كأس الأبطال الفرنسية في كرة القدم في مدينة شنزن الصينية.

وتقدم رين بواسطة أدريان أونو (13)، ورد عليه سان جيرمان بهدفين في الشوطين الثاني حملا توقيع كيليان مبابي (57) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (73).

وكان سان جيرمان خسر أمام رين في نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح في إبريل الماضي، ليحرز فريق منطقة بريتاني لقبه الثاني بعد 1971. وأقيمت المباراة للعام الحادي عشر توالياً خارج فرنسا والثالثة في الصين بعد 2014 في بكين و2018 في شنزن.

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