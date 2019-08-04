شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يشتبك مع بيريز حول بوجبا ودوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إسبانية عن حدوث اشتباك بين الفرنسي زين الدين زيدان ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لأن المدرب يريد مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد وبيريز توصل لاتفاق مع الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس. وسيكلف الحصول على خدمات نجم أياكس صاحب ال 22 عاما قرابة 60 مليون استرليني وهو سعر رغم ارتفاعه أقل من ال 150 مليون استرليني التي يطلبها اليونايتد مقابل بيع بوجبا فيما أكد فان دي بيك وجود اهتمام من ريال مدريد بشرائه. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة برتغالية عن تقدم الريال بعرض لبرونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة.

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