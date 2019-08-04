نادي الوحدة: انضمام باتنا إلى الجزيرة باطل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر نادي الوحدة، أمس، بياناً على موقعه الرسمي حول توقيع لاعبه المغربي مراد باتنا للجزيرة، واعتبر أن انضمام اللاعب للجزيرة يعد باطلاً، وقال في البيان: بالإشارة لما أعلنه نادي الجزيرة على حسابه الرسمي بتعاقده مع اللاعب المغربي مراد باتنا، يؤكد مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بأن اللاعب مراد باتنا مُرتبط بعقد مع نادي الوحدة سارٍ وممتد لموسم 2019-2020، كما أنه مسجل في كشوف اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأن النادي لا يزال يمتلك بطاقة اللاعب.

وأوضح النادي في البيان، إن توقيع اللاعب لنادي الجزيرة الإماراتي يعد باطلاً ومخالفاً للوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم؛ حيث لا يجوز للاعب الانتقال لأي نادي إلا بموافقة نادي الوحدة، ويؤكد مجلس الإدارة بأنه سيلجأ للقضاء والقانون؛ للمحافظة على حقوقه بعد إعلان التعاقد مع اللاعب من دون الاتفاق مع نادي الوحدة، واتباع الإجراءات السليمة لآلية التفاوض والتعاقد.

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من ناحية أخرى غادرت، مساء أمس، بعثة فريق «العنابي» إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة بقائمة تضم 22 لاعباً برفقة أعضاء الجهاز الفني والإداري؛ استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم غدٍ في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد.

وضمت قائمة اللاعبين الذين استقر عليهم الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة عقب تدريب، أمس، في أبوظبي،: محمد الشامسي، راشد علي، عيسى أحمد، محمد برغش، خالد إبراهيم، الحسين صالح، ماجد عبد الله، حسين عباس، شانج رم، عبد الله الكربي، حمدان الكمالي، فواز عوانة، سيباستيان تيجالي، خليل إبراهيم، ميلسي، طنحون الزعابي، إسماعيل مطر، عبد الله حمد، ليوناردو، محمد راشد، منصور الحربي، عبد الله أنور.

وكان الوحدة قد واصل تحضيراته على ملعب استاد آل نهيان ضمن فترة الإعداد الثانية عقب نهاية معسكر هولندا التحضيري، الذي غادر إليه الفريق في توقيت مبكر؛ استعداداً للاستحقاق الآسيوي المهم، خاصة أنه يأتي في مستهل الموسم الجديد. واختتم أصحاب السعادة تحضيراتهم في أبوظبي بتدريب استقر فيه الجهاز الفني على الأسماء المغادرة إلى الرياض، قبل الوقوف على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة في ختام تدريباته اليوم والتي ستشهد وضع اللمسات الأخيرة وتحديد المهام والأسلوب الذي سينتهجه في المباراة.