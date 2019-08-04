اخبار الرياضه

الوصل يواجه ألانيا سبور التركي اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواجه ألانيا سبور التركي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل التجربة الودية الثالثة له خلال معسكره التحضيري بالنمسا، حينما يلتقي مساء اليوم مع ألانيا سبور التركي .

وكان الإمبراطور قد خاض تجربتين خلال معسكره الخارجي بمدينة كابرون نهاية الموسم الفائت دفع من خلالهما المدرب الروماني ريجيكامب بتشكيلتين مختلفتين، خسر الفريق في الأولى 1-3 أمام فريق قيصري سبور التركي، بينما فاز بالتجربة الثانية على فريق أبولون لاريسا اليوناني بنتيجة 4 -2.

ويخوض الفريق الأصفر المزيد من المباريات خلال الفترة المتبقية من معسكره قبل العودة إلى دبي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوصل يواجه ألانيا سبور التركي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا