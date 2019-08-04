شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواجه ألانيا سبور التركي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل التجربة الودية الثالثة له خلال معسكره التحضيري بالنمسا، حينما يلتقي مساء اليوم مع ألانيا سبور التركي .
وكان الإمبراطور قد خاض تجربتين خلال معسكره الخارجي بمدينة كابرون نهاية الموسم الفائت دفع من خلالهما المدرب الروماني ريجيكامب بتشكيلتين مختلفتين، خسر الفريق في الأولى 1-3 أمام فريق قيصري سبور التركي، بينما فاز بالتجربة الثانية على فريق أبولون لاريسا اليوناني بنتيجة 4 -2.
ويخوض الفريق الأصفر المزيد من المباريات خلال الفترة المتبقية من معسكره قبل العودة إلى دبي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
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