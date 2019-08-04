شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة ثقافية مميزة لتراث الإمارات في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة 26 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقد تم الافتتاح في فندق سوفيتيل بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.
وتجيء مشاركة النادي في المهرجان لتعريف زوار المهرجان من خارج الدولة وداخلها على أدوار نادي تراث الإمارات في الجوانب التراثية والثقافية تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات بدعم الأنشطة التراثية والثقافية في الدولة ورفع مستوى الوعي بها وتعزيز ثقافة التراث ورفع اسم الإمارات عالياً.
وشملت مشاركة النادي في فعاليات المهرجان، خيمة تراثية، وورشاً للحرف اليدوية من مركز أبوظبي النسائي التابع للنادي، إضافة إلى مشاركة مركز زايد للدراسات والبحوث بمعرض لإصدارات النادي التراثية والثقافية، ومعرض لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جناح النادي عقب الافتتاح، حيث تعرف خلال جولته بالجناح على إصدارات النادي في التراث والثقافة والتاريخ، وشملت جولته معرض الصور التي تبين اهتمام المغفور له الشيخ زايد بالإنسان والتعليم وتمكين أصحاب الهمم وإرساء ثقافة التسامح، كما تفقد المدربات التراثيات والأشغال اليدوية التي يقمن بها.
وحضر الافتتاح محمد سعيد صالح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة في نادي تراث الإمارات وعدد من الموظفين.
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