شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون الإنجليزي يتعاقد مع المدافع آدم ويبستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم مع المدافع آدم ويبستر بعقد مدته أربعة أعوام من فريق بريستول سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى أمس.
ولم يعلن نادي برايتون عن قيمة الصفقة ولكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ذكرت أن النادي دفع مبلغاً قياسياً بلغ 20 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار).
وقال جراهام بوتر مدرب برايتون: إنه مدافع متميز، يلعب بأريحية، وهو من نوعية اللاعب الذي نريد جلبه للنادي، وكان حريصاً للغاية على الانضمام إلينا، في الغالب يلعب كقلب دفاع، ويمكنه أيضا أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، سيجلب لنا منافسة إضافية بجانب المدافعين الحاليين بالفريق.
ويفتتح برايتون مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة واتفورد يوم السبت المقبل.
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