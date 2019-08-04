شباب الأهلي يضم البرازيلي جوستافو هنريكي كلاعب مقيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعاقدت شركة شباب الأهلي لكرة القدم رسمياً مع اللاعب البرازيلي جوستافو هنريكي (18 عاماً)، الذي يجيد اللعب بمركز قلب الدفاع والارتكاز، على أن يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين، ليشكل إضافة جديدة للفريق المقبل على موسم حافل بالاستحقاقات المحلية والقارية؛ حيث يدافع عن لقبيه كبطل لكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، كما سيلتقي الشارقة بطل الدوري في «السوبر»، علاوة على خوض دوري أبطال آسيا، كما يرغب فريق «الفرسان» في استعادة الفوز بلقب دوري الخليج العربي، ويتطلع لتحقيق نتائج جيدة في الموسم الجديد والمنافسة على كل الألقاب.

وتم التعاقد مع هنريكي، الذي سبق له اللعب لنادي لوندرينا البرازيلي، أحد أندية الدرجة الثانية بعدما أقنع خلال تجربته الجهاز الفني ل«الفرسان» بقيادة الأرجنتيني روودولفو أروابارينا، وكان اللاعب قدم مستوى مميز واظهر مهارات جيدة ستفيد الفريق في المرحلة المقبلة كما يملك اللاعب الطموح والرغبة لتقديم الأفضل مع الفريق والظهور بشكل جيد في المواجهات الرسمية مستقبلا، علماً أنه اللاعب الثاني بعد مواطنه لاعب الوسط ويسلي بيريرا، قبل أن يتم الإعلان «رسمياً» عن ضم البرازيلي الثالث ليوناردو سباديسو، والذي سيقيد في فئة المقيمين أيضاً، ليبدأ شباب الأهلي مرحلة جديدة مع الكرة البرازيلية، وتكشف التعاقدات الجديدة عن أن الطابع اللاتيني، سيكون بصمة فنية وسمة سيعتمد عليها شباب الأهلي في الموسم الكروي الجديد 2019- 2020.

ويذكر أن التعاقد مع جوستافو هنريكي، هو الرابع لشباب الأهلي في انتداباته الصيفية، التي شملت إلى جانبه مواطنه لاعب الوسط ويسلي بيريرا، والمدافع يوسف جابر، وصانع الألعاب السويسري ديفيد مارياني.