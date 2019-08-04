قصص ملهمة في برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل فعاليات برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو اليوم مرحلتها الأخيرة في مخيم اللاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود بالأردن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في استقطاب أعداد فاقت التوقعات من البنين والبنات منذ انطلاقه في 14 يوليو/‏تموز الماضي وحتى الآن.

ونجح البرنامج في تقديم الكثير من قصص النجاح الملهمة، سواء من الفتيان أو الفتيات السوريين المتدربين، أو من الشباب المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنفيذ البرنامج، أو من خلال المدربين البرازيليين أنفسهم الذين اقتربوا من الحدث، ووجدوا أنفسهم في قلب تجربة إنسانية فريدة بالنسبة لهم.

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المشروع الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وشركة بالمز الرياضية، وطيران الاتحاد، والاتحاد الدولي للجوجيتسو غطت مكاسبه العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية والرياضية، لا سيما أنه الأول من نوعه في العالم الذي يهتم بالجانب الرياضي والقيمي بأحد معسكرات اللاجئين.

ومن داخل مخيم مريجيب الفهود، أوضح الشاب السوري الصاعد محمد أمين محمد ملحم ابن ال 15 عاماً، أنه تعرف إلى رياضة الجوجيتسو لأول مرة من خلال هذا البرنامج، وإنه لم يكن يدرك أبداً أن هناك رياضة واحدة يمكنها أن تحقق له كل هذه المكاسب، وأبرزها الشجاعة والثقة بالنفس والانضباط والصبر والتحمل، والأمل في غد أفضل يصعد فيه منصات التتويج ويحصل على الميداليات، والأهم من ذلك كيف يدافع عن نفسه دون أن يؤذي الآخرين، فهذه الرياضة تعلم ممارسيها في الدرس الأول كيف تجرد منافسك من كل عناصر قوته وأسلحته، ولا تستخدمها في إيذائه.

أما المدرب البرازيلي كايو دي روسا الذي يشرف على برنامج الجوجيتسو المدرسي في الإمارات، وتم تكليفه من قبل شركة بالمز الرياضية للإشراف الفني على البرنامج في مخيم مريجيب الفهود، فقد أكد أنه يعيش فترة من أجمل الفترات، وتجربة من أروع التجارب الرياضية والإنسانية طوال مسيرته التي تمتد على مدار 25 عاماً مع رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أنه ولأول مرة تتاح له الفرصة أن يرى بعينه الجوانب الإنسانية في تلك الرياضة المهمة.