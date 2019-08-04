توضيحات «تحكيمية- قانونية» للمحاضر الطريفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوضح السعودي علي الطريفي محاضر التحكيم الدولي، بعض الجوانب القانونية الخاصة باللقطة التي أثير حولها الكثير من الجدل والتي تتمثل في تمرير الحارس الكرة إلى زميله الذي يعيدها للحارس برأسه وهو داخل المربع.

ونشر الطريفي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التوضيح القانوني المتعلق بالقانون رقم 16- ركلة المرمى والذي جاء فيه:

أثبتت التغييرات التي أجريت على قوانين اللعبة 2019-2020 نجاحها كما رأينا في كأس العالم للسيدات وكأس العالم تحت 20 سنة وفي الاتحادات والمسابقات الوطنية.

أدت التغييرات التي أدخلت على القانون رقم 16- ركلة المرمى في كثير من الأحيان إلى إعادة استئناف اللعبة بسرعة وإيجابية ولكن هناك حالات أثارت أسئلة من جميع أنحاء العالم لكرة القدم نود توضيحها:

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1- حارس المرمى «يرفع» الكرة إلى زميله في الفريق الذي يلعبها برأسه/ صدره ويعيدها إلى حارس المرمى:

كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان يسمح لحارس المرمى أثناء تنفيذ ركلة المرمى ب «رفع» الكرة إلى زميله في الفريق ليلعبها برأسه أو صدره إلى حارس مرماه ليمسك بها ثم يضعها في الملعب.

انقسمت آراء الخبراء التقنيين والحكام حول ما إذا كان هذا ضمن «روح» القوانين، وبالتالي ستتم مناقشة هذا الأمر من قبل اللجنة الفرعية الفنية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى ذلك، يجب عدم السماح بهذه الممارسة ولا يجب معاقبتها إذا حدث ذلك، فيجب أن يأمر الحكم بإعادة تنفيذ ركلة المرمى لكن من دون أي إجراء تأديبي.

2- تواجد المنافس في منطقة الجزاء عند تنفيذ ركلة المرمى:

يشترط القانون رقم 16 أن يكون جميع المنافسين خارج منطقة الجزاء حتى يتم تنفيذ ركلة المرمى وإذا بقي المنافس داخل أو دخل إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة ولعب ونافس أو لمس الكرة، تتم إعادة تنفيذ ركلة المرمى ومع ذلك فإنه يمكن تطبيق مبادئ الركلة الحرة السريعة المبينة في القانون رقم 13- الركلات الحرة على القانون رقم 16.

3- في حال وجود لاعبي الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء بسبب عدم توفر الوقت الكافي للمغادرة يسمح الحكم بمواصلة اللعب.