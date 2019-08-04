سعود المعلا يتوج الفائزين بالبطولات العربية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الحفل الختامي للبطولة العربية للفئات السنية التي نظمت في المملكة الأردنية بحضور وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان مندوب سمو الأمير محمد بن طلال راعي البطولة والمهندس نواف الرشيدات رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج، بحضور فيصل آل مالك القائم بأعمال سفير الإمارات في الأردن وحشد كبير من رؤساء الاتحادات العربية للشطرنج وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي ولفيف كبير من رؤساء الأندية والمسؤولين والمدربين وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات حيث تم تكريم الفائزين الذين مثلوا 16 دولة عربية، حيث ألقى رئيس الاتحاد العربي كلمة تقدم فيها بالشكر والتقدير للأردن ملكاً وحكومة وشعباً وللاتحاد، وتقدم بالتهنئة للاعبين واللاعبات الفائزين حيث أسفر الترتيب العام عن حصول الإمارات على المركز الأول ب 5 ذهبيات، ثم المركز الثاني للجزائر بحصولهم على 4 ذهبيات، ثم المركز الثالث للبنان بحصولهم على 3 ذهبيات أما النتائج الفردية فكانت على النحو التالي:

أولاً نتائج الإناث : تحت 14 سنة: المركز الأول لطيفة الدرمكي (الإمارات)، والثاني إيناس بلعطار (الجزائر)، والثالث اللاعبة فاطمة العلي (الإمارات).

تحت 16سنة: المركز الأول وافيا المعمري (الإمارات)، والثاني عائشة العلي (الإمارات)، والثالث لينا نصر (الجزائر).

تحت 18سنة: المركز الأول رانيا ناصر (الجزائر)، والثاني مريم عيسى (الإمارات)، والثالث عائشة المعيني (الإمارات).

فئة تحت 20 سنة: المركز الأول سالي عباس (العراق)، والثاني منال ناصر (الجزائر)، والثالث آمان الميلادي (تونس) والثالث مكرر وديمة الكلباني (الإمارات).

ثانياً نتائج الذكور : تحت 8 سنوات: المركز الأول راشد الحمادي (الإمارات)، والثاني أحمد ديجلالي (الجزائر)، والثالث ورد حسن (سوريا) والثالث مكرر اللاعب باول بولص (لبنان).

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تحت 10 سنوات: المركز الأول محمد سدر (فلسطين)، والثاني صالح عمر (ليبيا)، والثالث أمين محمد عيدان (العراق) والثالث مكرر مهند ودينا (الجزائر).

تحت 12 سنة ذكور: جاء في المركز الأول اللاعب محمود بادية (لبنان)، والمركز الثاني اللاعب ناصر الشامسي (الإمارات)، والمركز الثالث اللاعب ريان حمادي (الجزائر) والثالث مكرر اللاعب يحيى شعيب الكاف (الإمارات) واللاعب حسين عبود (سوريا).

تحت 14 سنة: الأول ريان العلام (الجزائر)، والثاني أكرم خضر (لبنان)، والثالث اللاعب محمد سعد آل علي (الإمارات).

تحت 16 سنة: الأول عمار السدراني (الإمارات)، والثاني سيف مالك (الأردن)، والثالث كارلوس بولص (لبنان) والثالث مكرر حمد عصام (الإمارات).

فئة تحت 18 سنة: جاء في المركز الأول اللاعب لؤي سمير (الأردن)، والمركز الثاني اللاعب جمال أحمد (العراق)، والمركز الثالث اللاعب سلطان الزعابي (الإمارات).

فئة تحت 20 سنة: المركز الأول اللاعب عمران الحوسني (الإمارات)، والمركز الثاني اللاعب محمد النوالي (تونس)، والمركز الثالث اللاعب إبراهيم الأميني (الجزائر).