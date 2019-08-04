المنصوري والفهيم يأملان ختاماً مميزاً مع فيكتوري «27» و«4»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب فريق الفيكتوري تيم، اليوم الأحد، المشاركة في السباق الرئيسي، لجائزة تونسبيرج النرويج للزوارق السريعة فورمولا2، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم 2019، والتي يسدل الستار على أحداثها اليوم.

وتشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة العالمية عبر الزورقين فيكتوري 27 بقيادة بطلنا الشاب منصور المنصوري، وفيكتوري 4 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم، واللذين خاضا يوم أمس تصفيات سباق الزمن، والتي ستُحدد على ضوئها أسماء المنطلقين، ومصير باقي المشاركين في السباق، والذي يتطلب حضور 18 زورقاً تمثل الأفضل في البطولة العالمية التي يزيد فيها عدد المشاركين على 20 زورقاً.

وقال أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4 إنه يأمل تحقيق نتيجة طيبة في تصفيات الزمن، ليكون ضمن المنافسين في السباق الرئيسي اليوم، في ثاني ظهور له في البطولة العالمية، بعد مشاركته الأولى في سباق كوناس الجولة الأولى، والتي لم تكتمل بسبب سوء الحظ الذي لازم زورقه بالانقلاب في التجارب الرسمية الثانية قبل السباق الرئيسي وقتها.

وتوجه الفهيم بالشكر إلى مؤسسة الفيكتوري تيم والتي قدمت له الفرصة لخوض تحدٍّ جديد في سباقات فورمولا2، والتي تحمل خصوصية تختلف عن المنافسات البحرية الأخرى، منوهاً بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإدارة، وأيضاً جهود فريق العمل والتعاون مع زميله منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27.