«الشارقة للشطرنج» يحتفي بلاعباته في بطولة العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، بإنجاز لاعباته المبهر الذي تحقق خلال مشاركتهن ضمن فريق منتخب الإمارات الوطني للشطرنج في بطولة العرب للشطرنج، المقامة بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث كانت على رأس فريق الإمارات لاعبات النادي المتألقات بأدائهن دائماً، عائشة سرحان المعيني، وفاطمة سيف آل علي، وعائشة سيف، وريان المازمي، وحنان خليل الحوسني.

وحققت ثلاث من اللاعبات ميداليات ما بين الفضية والبرونزية، حيث حازت الموهوبة عائشة سيف آل علي، الميدالية الفضية تحت 16 سنة، وكانت الأقرب إلى الحصول على الميدالية الذهبية بعد فوزها على منافستها المباشرة وافية درويش.

وكانت اللاعبتان فاطمة سيف وحنان خليل الأقرب للحصول على الميدالية الفضية، ولكن لسوء التوفيق في الجولات الأخيرة وحالة التوتر العصبي التي لعبتا بها أدت إلى فقدان اللاعبة حنان خليل للميدالية الفضية، بيد أنها قامت بأداء مشرِّف لاسم النادي والمنتخب، كما حصلت فاطمة سيف أيضاً على الميدالية البرونزية تحت 14 سنة، وذلك بنظام كسر التعادل لحصولها على نفس نقاط صاحبة الميدالية الفضية، وكذلك حصلت اللاعبة عائشة سرحان المعيني على البرونزية تحت 18 سنة، بجدارة واستحقاق في بطولة قوية تتسم بخبرات طويلة للاعبات المشاركات، حيث فازت اللاعبة على بطلة الأردن صاحبة الذهبية في النسخة الماضية، كما نافست اللاعبة ريان محمد على الميدالية البرونزية حتى الجولة الأخيرة بالبطولة ولكنها لم توفق.

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يذكر أن لاعبات النادي المشاركات في البطولة ارتفع تصنيفهن بمعدلات عالية، مما يؤشر إلى تحسن واضح في مستوى الأداء العام للاعبات، وزيادة خبراتهن في مثل تلك البطولة، وهو ما نتج عن المشاركات المستمرة في المعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية، وزيادة التزام اللاعبات بساعات التدريب.

بدورها هنأت نجلاء الشامسي اللاعبات واحتفلت معهن بالإنجاز المبهر في بطولة العرب. وأشادت بالأداء الرائع والمشرف الذي قمن به أثناء البطولة وبالدور الذي لعبنَه لرفع اسم الإمارات عالياً، وحصول الإمارات على لقب بطل البطولة، كما أشادت بدور الفريق الفني في النادي الذي سعى إلى دعم اللاعبات وتشجيعهن، وكذلك وضع خطة منهجية ثابتة لتدريب اللاعبات للوصول إلى هذا المستوى المشرف، بعد ما حققت لاعباتنا إنجازاً واضحاً في بطولة الإمارات للفئات السنية، حيث حصلت لاعبات النادي على 9 ميداليات ملونة، وكانت لهنّ الصدارة في البطولة. وستتوالى إنجازات اللاعبات ولن نتهاون في رفع اسم الإمارات والرياضة النسائية.

كما أهدت هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. وأفادت بأنه ما كنا لنحقق مثل تلك الإنجازات، لولا توفيق الله ودعم صاحب السمو وقرينته للرياضة النسائية.